ЭСК РФС рассмотрит обращение "Зенита" по итогам матча с "Краснодаром"
16:11 15.04.2026
ЭСК РФС рассмотрит обращение "Зенита" по итогам матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит обращение петербургского "Зенита" по итогам матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Матч судил Сергей Карасев. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя семь минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении главный арбитр Сергей Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
ЭСК рассмотрит удаление вингера петербургского клуба Педро после просмотра видеоповтора за серьезное нарушение правил.
На заседании будут рассмотрены и другие обращения. Московское "Динамо" обратилось по первому матчу финала пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" (0:0) по моменту на 41-й минуте встречи. Главный арбитр матча Иван Абросимов не удалил защитника "быков" Валентина Пальцева за лишение гола или явной возможности забить гол.
"Оренбург" по итогам матча РПЛ с казанским "Рубином" (0:0) обратился с двумя вопросами. Главный судья матча Андрей Прокопов не удалил защитника казанского клуба Егора Тесленко за серьезное нарушение правил на 44-й минуте встречи, а также не удалил форварда Мирлинда Даку за агрессивное подведение.
Также будет рассмотрено обращение московского ЦСКА по решению Сергея Цыганка в игре с "Сочи" (0:1) назначить пенальти на девятой минуте в ворота армейцев.
