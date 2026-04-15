"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова не пропустил
00:01 15.04.2026 (обновлено: 01:08 15.04.2026)
"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова не пропустил

"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" и вышел в полуфинал ЛЧ, Сафонов снова не пропустил

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дважды отличился Усман Дембеле (72, 90+1).
Ливерпуль
0 : 2
ПСЖ
72‎’‎ • Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
90‎’‎ • Усман Дембеле
(Брадли Баркола)
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отразил шесть ударов и сохранил ворота в неприкосновенности.
Первая встреча прошла в Париже и завершилась победой "ПСЖ" со счетом 2:0. Команда Луиса Энрике в полуфинале сыграет с сильнейшим клубом из пары немецкой "Баварии" и испанского "Реала".
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
