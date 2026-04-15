"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова не пропустил

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дважды отличился Усман Дембеле (72, 90+1).
14 апреля 2026 • начало в 22:00
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отразил шесть ударов и сохранил ворота в неприкосновенности.
Первая встреча прошла в Париже и завершилась победой "ПСЖ" со счетом 2:0. Команда Луиса Энрике в полуфинале сыграет с сильнейшим клубом из пары немецкой "Баварии" и испанского "Реала".