"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова не пропустил

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дважды отличился Усман Дембеле (72, 90+1).

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов отразил шесть ударов и сохранил ворота в неприкосновенности.