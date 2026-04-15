Президент "Барселоны" назвал позором судейство в матче ЛЧ против "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
16:03 15.04.2026 (обновлено: 16:24 15.04.2026)
Президент "Барселоны" назвал позором судейство в матче ЛЧ против "Атлетико"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта раскритиковал работу судей в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
"Барселона" во вторник обыграла "Атлетико" на выезде со счетом 2:1, но уступила путевку в полуфинал по сумме двух матчей. На 79-й минуте защитник "сине-гранатовых" Эрик Гарсия получил прямую красную карточку.
"Вчерашнее судейство - как на поле, так и VAR - было позором. То, что они с нами сделали, - это недопустимо. В первом матче нам не поставили очевидный пенальти и удалили игрока за действие, которое тянуло максимум на желтую карточку. Судейские решения нанесли нам большой урон. Эрик не был последним защитником, потому что Кунде мог успеть к мячу. Судья показал желтую карточку - это было правильное решение, но судья на VAR заставил его пересмотреть решение. Гол Феррана Торреса был чистым. На Ольмо был пенальти. Нарушение на Фермине недопустимо - соперник рассек ему лицо, но не получил карточки", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Перед ответным матчем стало известно, что УЕФА не удовлетворил жалобу "Барселоны" по поводу судейства в первой игре. По словам Лапорты, вице-президент клуба Рафаэль Юсте подаст еще одну жалобу.
"Неприемлемо, когда ты подаешь жалобу и получаешь ответ, что она неприемлема. "Барселона" требует объяснений, почему жалоба была неприемлема. Рафаэль Юсте сказал мне, что они подадут еще одну жалобу. Это позор, это недопустимо", - подчеркнул Лапорта.
Глава "Барселоны" также назвал "бессовестными лжецами" людей, которые говорят, что судьи благоволят каталонскому клубу: "Им достаточно посмотреть на этот четвертьфинал Лиги чемпионов. Это позор".
