Президент "Барселоны" назвал позором судейство в матче ЛЧ против "Атлетико"

Перед ответным матчем стало известно, что УЕФА не удовлетворил жалобу "Барселоны" по поводу судейства в первой игре. По словам Лапорты, вице-президент клуба Рафаэль Юсте подаст еще одну жалобу.

"Неприемлемо, когда ты подаешь жалобу и получаешь ответ, что она неприемлема. "Барселона" требует объяснений, почему жалоба была неприемлема. Рафаэль Юсте сказал мне, что они подадут еще одну жалобу. Это позор, это недопустимо", - подчеркнул Лапорта.