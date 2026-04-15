СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Нагельсманне - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
11:45 15.04.2026 (обновлено: 12:21 15.04.2026)
СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Нагельсманне

Indykaila News: "Манчестер Юнайтед" связался с представителями Нагельсманна

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн
© официальный твиттер "Баварии"
Юлиан Нагельсманн. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Представители английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" связались с окружением главного тренера сборной Германии Юлианом Нагельсманном, сообщает Indykaila News в соцсети X.
По информации источника, контакт между сторонами был установлен в последние 24 часа.
Ранее СМИ сообщали, что действующий тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик покинет свой пост летом.
После назначения Каррика "Юнайтед" провел 11 матчей в чемпионате Англии, одержав семь побед при двух поражениях и двух ничьих. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков.
