Кузнецов сделал заявление по своему будущему в "Салавате"
17.03.2022
09:09 15.04.2026 (обновлено: 09:10 15.04.2026)
Кузнецов сделал заявление по своему будущему в "Салавате"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов сообщил, что пока не может ответить на вопрос о своем будущем, а также поблагодарил болельщиков и клуб.
Во вторник "Салават Юлаев" на домашнем льду проиграл ярославскому "Локомотиву" (0:4) и со счетом 0-4 уступил в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов пропустил матч из-за травмы. В первом периоде третьей игры Кузнецов попал под силовой прием форварда железнодорожников Александра Полунина, в результате которого покинул площадку на носилках.
"Уфа, спасибо. Не знаю, что будет дальше, но я рад быть с вами и быть частью этой команды", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Кузнецову 33 года, он присоединился к "Салавату Юлаеву" в январе. В составе уфимского клуба форвард провел 19 матчей регулярного чемпионата, набрав 18 (6+12) очков, а также 7 игр в плей-офф, в которых набрал 2 (1+1) очка.
