Прокуратура выявила нарушения при реализации госпрограммы "Спорт России"
11:30 15.04.2026
Прокуратура выявила нарушения при реализации госпрограммы "Спорт России"

Гуцан: пресечено нецелевое использование 2 млрд при строительстве спортобъектов

Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Прокуроры пресекли факты ненадлежащего использования более 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство, модернизацию и оснащение спортивных объектов при реализации комплексной госпрограммы "Спорт России", заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
По его словам, одной из действенных альтернатив асоциальному поведению подростков является спорт.
"В ходе соответствующей целевой проверки выявлено 15 тысяч нарушений, включая факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные объекты", - сказал Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом "О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году".
В качестве примера он рассказал, что под обязательство возведения физкультурно-оздоровительного центра в Волгограде предприниматель получил участок без торгов, однако построил на нем магазин с алкогольной продукцией. По иску прокурора, добавил Гуцан, земельная сделка отменена, незаконная постройка приводится в соответствие с назначением.
"При реализации комплексной госпрограммы "Спорт России" пресечены факты ненадлежащего использования более 2 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство, модернизацию и оснащение спортивных объектов. От министра спорта потребовано усилить контроль за их целевым расходованием", - подчеркнул генпрокурор.
Он также напомнил, что по предложениям надзорного ведомства в законодательстве расширены обязанности букмекеров по направлению в спортивные федерации отчислений от выигрышей.
"Теперь вне зависимости от приема ими ставок уровень платежей на развитие спорта не может опускаться ниже 30 миллионов рублей", - отметил Гуцан.
