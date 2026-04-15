Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" проиграл "Барселоне", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:03 15.04.2026 (обновлено: 00:17 15.04.2026)
"Атлетико" проиграл "Барселоне", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Атлетико" вышел в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от "Барселоны"

© REUTERS / Gonzalo Fuentes — Ламин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" проиграл "Барселоне" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира по сумме двух встреч.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев. В составе "Барселоны" голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У "Атлетико" отличился Адемола Лукман (31).
Лига чемпионов УЕФА
14 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Атлетико Мадрид
1 : 2
Барселона
31‎’‎ • Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
04‎’‎ • Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
24‎’‎ • Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 79-й минуте защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил прямую красную карточку.
Первый матч, прошедший в Барселоне, завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. В полуфинале команда Диего Симеоне сыграет с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга".
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"ПСЖ" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, Сафонов снова не пропустил
Вчера, 00:01
 
ФутболСпортЛамин ЯмальФерран ТорресАдемола ЛукманАтлетико (Мадрид)БарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала