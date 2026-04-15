"Атлетико" проиграл "Барселоне", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" проиграл "Барселоне" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира по сумме двух встреч.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев. В составе "Барселоны" голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У "Атлетико" отличился Адемола Лукман (31).
14 апреля 2026 • начало в 22:00
На 79-й минуте защитник "Барселоны" Эрик Гарсия получил прямую красную карточку.
Первый матч, прошедший в Барселоне, завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. В полуфинале команда Диего Симеоне сыграет с сильнейшим клубом из пары английского "Арсенала" и португальского "Спортинга".