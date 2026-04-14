Холера, авиакатастрофа и слава: история супермена из русской деревни

Он был бурлаком, потом грузчиком, артистом цирка, пробился в летчики и попал в авиакатастрофу вместе с легендарным писателем. РИА Новости рассказывает о невероятной жизни великого русского силача.

Вместо кобылы запрягали маленького Ваню

Иван Заикин — единственный из детей семьи, кто уцелел в эпидемию холеры. С первых месяцев жизни малыш наблюдал за кулачным искусством отца и мечтал вырасти таким же мощным и неустрашимым.

Иван Заикин родился в 1880 году в селе Верхнее Талызино Симбирской (ныне – Нижегородской) губернии в самый разгар бушевавшей холеры и был сыном могучего бурлака Михаила Заикина, отлично дравшегося на кулаках.

В двенадцать лет он перебрался на заработки в Царицын (ныне — Волгоград ). Снимал крохотную комнату у хозяина пекарни, а в качестве арендной платы каждый день отвозил на рынок громадную телегу. Ваня впрягался в нее вместо лошади и тянул три центнера хлеба.

Ему повезло, когда он поступил на работу к братьям-миллионерам Меркульевым. Промышленники занимались продажей нефти, владели чулочной фабрикой и пароходными компаниями, а также торговали рыбой и солью. Купцы были неравнодушны к тяжелой атлетике и имели в собственности цирковую площадку, на которой выступали известные силачи страны.

После первых выступлений на арене Ивана Заикина нарекли "Волжским богатырем", а слава о его бешеной силе быстро разнеслась по ближайшим городам и весям. Тренировал его известный борец Владислав Пытлясинский, а в число коронных трюков вошли проходы с 40-ведерной бочкой с водой на спине (одно ведро весило 12,3 килограмма) общим весом почти под полтонны. Этот трюк до сих пор никто не смог повторить. Тягал он и 25-пудовый (свыше 400 кг) корабельный якорь. Заикин с видимой легкостью одним мизинцем поднимал двухпудовую гирю, гнул на плечах рельсы и двутавровые балки, а из полос железа вязал причудливые узлы и галстуки. С особым восхищением публика воспринимала номер "Живая карусель", когда силач вращал на плечах "коромысло", на котором повисали с десяток человек далеко не субтильного сложения.

Поляк от жадности разорвал ему ухо

По всей стране о могучем волжанине заговорили в 1904 году, когда братья Меркульевы отправили его в Санкт-Петербург на чемпионат России по гиревому спорту, где Иван стал чемпионом империи. Там он познакомился с легендарным Иваном Поддубным . Потомок запорожских казаков взял силача с Волги под свою опеку, став его тренером и другом. В том же году Заикин победил на любительском чемпионате России по борьбе.

Вскоре учитель и ученик впервые встретились между собой, победа досталась Поддубному. Многие мировые знаменитости после поражений от Ивана Максимовича боялись попасть под его мощные жернова и не рисковали здоровьем. А Заикин раз за разом стремился взять реванш и выходил на ковер. С 1904 по 1916 год они провели 15 схваток - десять выиграл Поддубный, пять завершились вничью. Однажды они боролись 66 минут! Никому другому "Волжский богатырь" не проиграл ни разу.

Несмотря на свое превосходство, "старший брат" (разница между ними составляла девять лет) с большим уважением относился к сопернику. Однажды даже посвятил ему такие строчки: "Зайка"! Ты борец большой! Но после меня, второй. С хваткой мощного борца, силы нет твоей конца. Выполняй ты мой завет, ведь тебя сильнее нет".

За границей Заикин впервые свою силушку показал в 1908 году, став победителем чемпионата мира по французской (классической) борьбе. В следующем году он выиграл любопытное пари у борца Станислава Збышко-Цыганевича, выступавшего в знаменитом цирке Гаэтано Чинизелли в центре Санкт-Петербурга.

Тот предлагал 500 рублей тому, кто продержится против него 30 минут. Заикин уверенно выстоял. Уже с самого начала схватки поляк понял, что его деньги утекают, поэтому он пошел на запрещенный прием, разорвав Ивану ухо. Публика освистала Збышко-Цыганевича, покидавшего арену с позором и без денег.

"Ну что, Лексантра Иваныч, полетим?"

Параллельно с борцовскими схватками Заикин не раз гастролировал по странам, был в Африке Австралии . За рубежом его называли "Шаляпиным русских мускулов", а некоторые из его рукотворных шедевров были куплены Парижской кунсткамерой и являются теперь редкими экспонатами. А согнутый кольцом рельс Иван музею подарил.

В 1913 году он вновь стал чемпионом мира в Санкт-Петербурге, он выиграв 37 поединков и один завершив вничью. Известный ценитель борьбы Иван Лебедев так охарактеризовывал Заикина: "Один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник менее всего ожидает его нападение. Он страшно силен, очень ловок и очень хитер".

Затем Иван неожиданно всерьез увлекся воздухоплаванием, отправился во Францию и окончил там курсы авиаторов. Он стал девятым летчиком из России , официально получившим право управлять самолетом. Заикин стал выступать с показательными полетами и добился нового признания. Теперь его стали называть "Капитаном воздуха". 22 октября 1910 года он установил всероссийский рекорд по времени полета, пробыв в воздухе 54 минуты. Но рискованное увлечение привело к катастрофе.

Как-то в Одессе Заикин решил взлететь с кем-то из смельчаков из числа почтенной публики. Вызвался его хороший знакомый Александр Куприн , выглядевший довольно-таки грузноватым человеком.

"В это время, Бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью рук. Заметив это, Заикин наивно и добродушно размял толпу, подошел ко мне и сказал: "Ну что, Лексантра Иваныч, полетим?", - вспоминал писатель.

Во время полета самолет начал падать с 40-метровой высоты. Отважный Заикин первым делом увел технику в сторону от трехтысячной толпы зевак. Потом поймал встречный порыв ветра, давший маленькую надежду, сманеврировал, но аэроплан все же рухнул на землю.

« "Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха. Я каким-то странным равнодушным любопытством видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа…“, - написал Куприн в очерке "Мой полет".

Посадка была жесткой, но Заикин и Куприн выжили, получив лишь синяки и ушибы. После случившегося Иван отказался от полетов. Не из-за страха, а из опасения принести непоправимый урон другим.

Позднее Заикин купил дом в Кишиневе и осел там. Но от предложения короля Румынии принять гражданство страны отказался. Продолжал выступать и однажды в Ганчештах, во время исполнения коронного номер "Живой мост", когда по установленному на его груди деревянному помосту проезжал полуторатонный грузовик с пассажирами, машина застряла. Одно колесо замерло на голове спортсмена, а второе на ноге.

Кто-то из газетчиков даже выпустил сенсационную заметку о смерти Заикина, но он выжил и продолжил карьеру.

В 1934 году в Риге 54-летний "Волжский богатырь" победил на своем последнем турнире.

В 1940-м, когда Бессарабия отошла к СССР , получил гражданство страны, звание заслуженного мастера спорта и персональную пенсию. Однако во время Великой Отечественной войны в оккупированном городе он оказался на грани нищеты и был вынужден продать часть своих редких наград.