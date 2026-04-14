УЕФА отклонил жалобу "Барселоны" на судейство в матче против "Атлетико"
13:28 14.04.2026
УЕФА отклонил жалобу "Барселоны" на судейство в матче против "Атлетико"

УЕФА не удовлетворил жалобу "Барселоны" на судейство в матче ЛЧ с "Атлетико"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил жалобу "Барселоны" по поводу судейства в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на сайте организации.
"Барселона" 8 апреля дома проиграла "Атлетико" со счетом 0:2. На 54-й минуте голкипер "матрасников" Хуан Муссо при ударе от ворот катнул мяч ногой защитнику Марку Пубилю, после чего тот остановил мяч рукой и отдал пас обратно вратарю. Главный арбитр Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота "Атлетико", а видеоассистенты не стали вмешиваться в эпизод. После матча "Барселона" запросила проведение открытого расследования и официальное признание судейской ошибки.
"После первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и мадридским "Атлетико", состоявшегося в среду, 8 апреля 2026 года, "Барселона" подала протест по поводу решения арбитра. 13 апреля 2026 года контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА признал этот протест неприемлемым", - говорится в заявлении УЕФА.
Ответная встреча состоится во вторник, 14 апреля, в Мадриде.
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)БарселонаАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
