УЕФА отклонил жалобу "Барселоны" на судейство в матче против "Атлетико"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил жалобу "Барселоны" по поводу судейства в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на сайте организации.