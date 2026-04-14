Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Самыми популярными направлениями у российских туристов с детьми на майские праздники внутри страны стали Санкт-Петербург, Казань и Москва, а среди зарубежных направлений - страны ближнего зарубежья и Азии, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

По данным сервиса, приоритетными направлениями для путешественников с детьми на майские праздники в 2026 году являются внутрироссийские — на их долю приходится до 80% бронирований. При этом средняя стоимость ночи на эти даты составляет 8,1 тысячи рублей.