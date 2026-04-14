Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники
10:21 14.04.2026
Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Самыми популярными направлениями у российских туристов с детьми на майские праздники внутри страны стали Санкт-Петербург, Казань и Москва, а среди зарубежных направлений - страны ближнего зарубежья и Азии, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"На майские праздники туристы выбирают направления, подходящие для экскурсионного отдыха, крупные туристические центры и курорты. В топ-10 самых популярных направлений от семейных туристов входят Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Сочи, Волгоград, Тула и Кисловодск", - выяснили в сервисе.
Розы в парке Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Лучшие майские: как с удовольствием провести короткие каникулы
25 марта, 08:00
По данным сервиса, приоритетными направлениями для путешественников с детьми на майские праздники в 2026 году являются внутрироссийские — на их долю приходится до 80% бронирований. При этом средняя стоимость ночи на эти даты составляет 8,1 тысячи рублей.
В свою очередь, на зарубежные поездки у семейных туристов приходится каждое пятое бронирование в мае. "Наибольший спрос традиционно приходится на страны СНГ, ближнего зарубежья и Азии — направления привлекают благодаря наличию прямого авиасообщения и безвизовому режиму", - отметили аналитики.
Так, в топ-10 зарубежных направлений по количеству бронирований на майские праздники у семейных туристов входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Армения, Абхазия, Таиланд, Япония, Китай и Казахстан. "Средняя стоимость ночи по зарубежным направлениям в бронированиях у семей с детьми составляет 13,6 тысячи рублей", - заключили аналитики.
Озеро Боровое, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Названы самые выгодные зарубежные направления для отдыха в мае
8 апреля, 10:05
 
