ЦСКА обыграл "Авангард" и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе ЦСКА шайбы забросили Павел Карнаухов (6-я минута), Максим Соркин (37) и Прохор Полтапов (49). У "Авангарда" отличился Марсель Ибрагимов (18).
14 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
05:38 • Павел Карнаухов
16:36 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
08:18 • Прохор Полтапов
17:58 • Марсель Ибрагимов
Счет в серии - 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч состоится в Омске 16 апреля.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).