Капитан "Зенита" Сантос оценил шансы клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос заявил РИА Новости, что команда намерена бороться до конца за результат в текущем сезоне чемпионата России.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:1. На 78-й минуте прямую красную карточку получил футболист "Зенита" Педро.
Товарищеские матчи. Клубы
17 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
"Мы хорошо подготовились. Были уверены и верили в результат. Мы провели хороший матч. Не хватило в мелочах, которые в игре очень важны. Нам нужно точнее разыгрывать передачи, чтобы создавать больше явных голевых моментов. Но мы хорошо боролись, сражались, и все еще многое впереди - мы будем биться до конца", - сказал Дуглас Сантос.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.