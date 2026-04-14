Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Зенита" Сантос оценил шансы клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:32 14.04.2026 (обновлено: 15:39 14.04.2026)
Капитан "Зенита" Сантос оценил шансы клуба на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Сантос: "Зенит" будет биться до конца в чемпионской гонке с "Краснодаром"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Зенита" . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос заявил РИА Новости, что команда намерена бороться до конца за результат в текущем сезоне чемпионата России.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:1. На 78-й минуте прямую красную карточку получил футболист "Зенита" Педро.
Товарищеские матчи. Клубы
17 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Краснодар
0 : 1
Зенит
29‎’‎ • Максим Глушенков
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мы хорошо подготовились. Были уверены и верили в результат. Мы провели хороший матч. Не хватило в мелочах, которые в игре очень важны. Нам нужно точнее разыгрывать передачи, чтобы создавать больше явных голевых моментов. Но мы хорошо боролись, сражались, и все еще многое впереди - мы будем биться до конца", - сказал Дуглас Сантос.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургДуглас СантосПедроКраснодарСантосЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала