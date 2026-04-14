У "Краснодара" есть разочарование после ничьей с "Зенитом", заявил Оласа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил РИА Новости, что команда осталась с чувством разочарования после ничейного исхода с петербургским "Зенитом", поскольку имела реальные шансы добиться победы.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:1. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Зенита" Педро.
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
27’ • Вендел
69’ • Лукас Оласа
"Для нас ничего не меняется, потому что мы находимся на короткой дистанции. Нам нужно продолжать двигаться от матча к матчу, как мы это и делаем. Если говорить об ощущениях от игры, то во второй части матча мы сыграли хорошо. У нас были очень явные моменты, и мы могли выиграть эту встречу. В целом команда показала хорошую игру", - сказал Оласа.
"В большой части матча у нас были хорошие возможности, чтобы забить и добиться победы. Поэтому после такой игры мы в какой-то степени остаемся удовлетворенными, потому что провели хороший матч. Но в то же время есть и разочарование, потому что мы могли добиться большего и выиграть эту встречу", - добавил он.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.