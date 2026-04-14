Стали известны все участники плей-офф НХЛ сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
08:45 14.04.2026 (обновлено: 11:23 14.04.2026)
Стали известны все участники плей-офф НХЛ сезона-2025/26

Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2025/26

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26.
От Восточной конференции в плей-офф сыграют "Колорадо Эвеланш", "Даллас Старз", "Миннесота Уайлд", "Вегас Голден Найтс", "Эдмонтон Ойлерз", "Юта Маммот", "Анахайм Дакс" и "Лос-Анджелес Кингз". В Западной конференции участниками плей-офф стали "Каролина Харрикейнз", "Баффало Сейбрз", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Монреаль Канадиенс", "Бостон Брюинз", "Питтсбург Пингвинз", "Оттава Сенаторз" и "Филадельфия Флайерз". В составе 15 из 16 команд выступают российские игроки, их нет только в "Баффало".
Ранее во вторник "Вашингтон Кэпиталз", за который играет российский нападающий Александр Овечкин, лишился математических шансов на участие в плей-офф НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, в первых матчах плей-офф команды встретятся 19 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Флорида Пантерз".
