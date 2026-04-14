Голы Барбашева и Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Виннипег Джетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 6:2 (0:0, 2:0, 4:2) в пользу "Вегаса". В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (28-я минута), Райлли Смит (39), российский нападающий Иван Барбашев (41), который также отметился ассистом, Расмус Андерссон (44), россиянин Павел Дорофеев (46) и Джек Айкел (48). У "Виннипега" отличились Габриэль Виларди (43) и Марк Шайфли (45).
14 апреля 2026 • начало в 05:00
Завершен
27:38 • Марк Стоун
38:54 • Рейли Смит
40:31 • Иван Барбашев
43:37 • Расмус Андерссон
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
45:42 • Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
47:38 • Джек Айкел
42:34 • Габриэль Виларди
44:41 • Марк Шайфеле
Барбашев забросил 23-ю шайбу в текущем сезоне, всего россиянин набрал 61 очко (23 гола + 38 передач) за 81 матч. Для Дорофеева шайба стала 37-й в сезоне, в активе нападающего 64 очка (37+27) в 81 игре.
"Вегас", набрав 93 очка, лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. "Виннипег" с 82 баллами занимает седьмое место в Центральном дивизионе.
В другом матче "Сент-Луис Блюз" дома обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 6:3 (1:2, 3:1, 2:0). В составе "Миннесоты" шайбу забросил российский нападающий Данила Юров, по результативной передаче отдали Владимир Тарасенко и Яков Тренин, у победившей команды голом отметился Павел Бучневич.
Результаты других матчей игрового дня:
"Чикаго Блэкхокс" - "Баффало Сейбрз" - 1:5 (1:1, 0:1, 0:3);
"Сиэтл Кракен" - "Лос-Анджелес Кингз" - 3:5 (0:2, 0:1, 3:2);
"Эдмонтон Ойлерз" - "Колорадо Эвеланш" - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).