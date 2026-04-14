"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов попасть в плей-офф

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" лишился математических шансов на участие в плей-офф сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
14 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен (Б)
27:57 • Матвей Мичков
(Denver Barkey, Ноа Кэйтс)
30:30 • Тревор Зеграс
(Porter Martone, Тайсон Форстер)
65:01 • Тайсон Форстер (П)
08:41 • Bradly Nadeau
15:30 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Jackson Blake)
После победы "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" по буллитам (3:2 Б) хоккеисты "Флайерз" оказались недосягаемы в турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. За один матч до конца "регулярки" "Филадельфия" имеет в своем активе 96 очков. "Вашингтон" с 93 баллами лишился шансов опередить "летчиков". "Кэпиталз" не примут участия в розыгрыше Кубка Стэнли первый раз за последние три года. В первом раунде плей-офф "Флайерз" встретятся с "Питтсбург Пингвинз".
В составе "Вашингтона" выступает российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина сезон-2025/26 является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах)