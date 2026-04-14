Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов попасть в плей-офф - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:05 14.04.2026 (обновлено: 05:07 14.04.2026)
"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов попасть в плей-офф

"Вашингтон" с Овечкиным официально лишился шансов попасть в плей-офф НХЛ

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : x.com/capitals
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" лишился математических шансов на участие в плей-офф сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 апреля 2026 • начало в 02:00
Закончен (Б)
Филадельфия
3 : 21:0
Каролина
27:57 • Матвей Мичков
(Denver Barkey, Ноа Кэйтс)
30:30 • Тревор Зеграс
(Porter Martone, Тайсон Форстер)
65:01 • Тайсон Форстер (П)
08:41 • Bradly Nadeau
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:30 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Jackson Blake)
Календарь Турнирная таблица История встреч
После победы "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" по буллитам (3:2 Б) хоккеисты "Флайерз" оказались недосягаемы в турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. За один матч до конца "регулярки" "Филадельфия" имеет в своем активе 96 очков. "Вашингтон" с 93 баллами лишился шансов опередить "летчиков". "Кэпиталз" не примут участия в розыгрыше Кубка Стэнли первый раз за последние три года. В первом раунде плей-офф "Флайерз" встретятся с "Питтсбург Пингвинз".
В составе "Вашингтона" выступает российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина сезон-2025/26 является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах)
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинКаролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала