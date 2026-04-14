"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов попасть в плей-офф

После победы "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз" по буллитам (3:2 Б) хоккеисты "Флайерз" оказались недосягаемы в турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. За один матч до конца "регулярки" "Филадельфия" имеет в своем активе 96 очков. "Вашингтон" с 93 баллами лишился шансов опередить "летчиков". "Кэпиталз" не примут участия в розыгрыше Кубка Стэнли первый раз за последние три года. В первом раунде плей-офф "Флайерз" встретятся с "Питтсбург Пингвинз".