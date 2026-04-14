Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на второй матч против "Ливерпуля"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в стартовый состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет в Ливерпуле и начнется в 22:00 мск.
Завершен
72’ • Усман Дембеле
90’ • Усман Дембеле
(Брадли Баркола)
Сафонов выйдет в стартовом составе парижан в 15-й игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 18 матчей, восемь из них отыграв на ноль.
Первая встреча завершилась домашней победой парижан со счетом 2:0. "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.