Мирра Андреева поднялась на девятую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Теннис
 
08:05 13.04.2026 (обновлено: 12:16 13.04.2026)
Мирра Андреева поднялась на девятую строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Андреева поднялась на девятую строчку в рейтинге WTA

© Официальный сайт турнира в Индиан-УэллсеМирра Андреева
© Официальный сайт турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает один миллион евро. В финале посеянная первой Андреева обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову - 1:6, 6:4, 6:3.
Россиянки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер остались на 13-й и 19-й строчках соответственно. Анна Калинская опустилась на одну строчку и теперь занимает 23-е место.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью - американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 13 апреля:
