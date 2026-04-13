Мирра Андреева поднялась на девятую строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает один миллион евро. В финале посеянная первой Андреева обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову - 1:6, 6:4, 6:3.
Россиянки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер остались на 13-й и 19-й строчках соответственно. Анна Калинская опустилась на одну строчку и теперь занимает 23-е место.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью - американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 13 апреля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 11025 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8108;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) - 7278;
- 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) - 7263;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6243;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5995;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 3965;
- 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 3907;
- 9 (10). Мирра Андреева (Россия) - 3611;
- 10 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3531...
- 13 (13). Екатерина Александрова (Россия) - 2886...
- 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) - 2001...
- 21 (21). Людмила Самсонова - 1845...
- 23 (22). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 62 (60). Вероника Кудерметова (Россия) - 1023...
- 75 (73). Оксана Селехметьева (Россия) - 910;
- 76 (65). Анастасия Захарова (Россия) - 894...
- 91 (90). Анна Блинкова (Россия) - 819.