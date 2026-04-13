Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака", считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Эпизод с пенальти в игре чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком" достаточно сложный, но главный судья встречи Алексей Сухой быстро и правильно назначил 11-метровый удар, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.