Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака", считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Эпизод с пенальти в игре чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком" достаточно сложный, но главный судья встречи Алексей Сухой быстро и правильно назначил 11-метровый удар, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.
В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" принимал "Спартак", встреча закончилась вничью – 1:1. На гол гостей в исполнении проводившего 300-й матч за "Спартак" Романа Зобнина (8-я минута) хозяева ответили точным ударом Мохаммада Мохеби (42) с пенальти, который был назначен за фол Александера Джику против Роналдо.
"В матче "Ростов" - "Спартак" произошел сложный эпизод на 38-й минуте. Этот эпизод сложный, потому что даже по картинке можно было подумать, что игрок "Спартака" играет в мяч. Движение ноги было в сторону мяча, и мяч пошел в нужном направлении. Но показали центральную нижнюю камеру - и там видно прекрасно, что Роналдо первым играет в мяч, а Джику не успевает и попадает шипами в голеностоп. После просмотра VAR (Алексей) Сухой достаточно быстро и правильно назначил пенальти и показал карточку за грубую игру", - сказал Федотов.
"Спартак" с 42 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, где "Ростов", набрав 26 баллов, располагается на десятой позиции.