Рейтинг@Mail.ru
Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака", считает эксперт - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
12:39 13.04.2026 (обновлено: 13:22 13.04.2026)
Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака", считает эксперт

Федотов: судья Сухой правильно назначил пенальти в матче "Ростов" - "Спартак"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Эпизод с пенальти в игре чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским "Спартаком" достаточно сложный, но главный судья встречи Алексей Сухой быстро и правильно назначил 11-метровый удар, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.
В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" принимал "Спартак", встреча закончилась вничью – 1:1. На гол гостей в исполнении проводившего 300-й матч за "Спартак" Романа Зобнина (8-я минута) хозяева ответили точным ударом Мохаммада Мохеби (42) с пенальти, который был назначен за фол Александера Джику против Роналдо.
"В матче "Ростов" - "Спартак" произошел сложный эпизод на 38-й минуте. Этот эпизод сложный, потому что даже по картинке можно было подумать, что игрок "Спартака" играет в мяч. Движение ноги было в сторону мяча, и мяч пошел в нужном направлении. Но показали центральную нижнюю камеру - и там видно прекрасно, что Роналдо первым играет в мяч, а Джику не успевает и попадает шипами в голеностоп. После просмотра VAR (Алексей) Сухой достаточно быстро и правильно назначил пенальти и показал карточку за грубую игру", - сказал Федотов.
"Спартак" с 42 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, где "Ростов", набрав 26 баллов, располагается на десятой позиции.
ФутболСпортРоссияАлексей СухойРоналдоАлександер ДжикуРоман ЗобнинМохаммад МохебиСпартак МоскваРостов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала