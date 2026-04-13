Педро играл опасно в эпизоде с фолом против Сперцяна, считает эксперт - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:00 13.04.2026 (обновлено: 15:06 13.04.2026)
Педро играл опасно в эпизоде с фолом против Сперцяна, считает эксперт

Федотов: Педро из "Зенита" играл опасно, судья Карасев верно удалил игрока

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Футбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист петербургского "Зенита" Педро сыграл опасно в борьбе с полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном, поэтому главный судья матча Сергей Карасев принял верное решение, удалив бразильца, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 78-й минуте Педро прямую получил красную карточку за фол на Сперцяне. После матча главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что ему непонятно, "откуда можно высосать эту красную карточку". Позднее Сперцян выложил в Telegram-канале фотографию, на которой видны ссадины с кровоподтеками от шипов бутсы. Эпизод будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза, Педро приглашен на заседание.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 1
Краснодар
27‎’‎ • Вендел
69‎’‎ • Лукас Оласа
"Карасев оценил этот эпизод как фол. В этом эпизоде опасно сыграл Педро. Он неудачно обработал мяч, мяч отскочил достаточно далеко. Туда, как и Педро, стремится Сперцян. Нога Педро идет сверху вниз - открытые шипы. У Сперцяна нога идет сбоку, он пытается сыграть в мяч. Ни тот, ни другой не попадают в мяч, Педро попадает по голени, это ключевое, почему показана красная карточка, - место попадания. Если бы было чуть ниже – в бутсу или стопу, - то тут бы мы говорили только о желтой карточке", - сказал Федотов.
"Поэтому Карасев после просмотра правильно оценил и объяснил всему стадиону, почему игроку показана красная карточка. За серьезное нарушение правил. Но до этого он на 68-ой минуте не показал желтую игроку "Зенита" за грубую игру, где после игры в мяч тот докатывается и попадает по ноге игроку "Краснодара", - добавил он.
Бывший арбитр отметил, что в этом эпизоде нет ничего резонансного. "Почему-то, когда игрока удаляют на 78-й минуте матча - неважно из какой команды, - считают, что этот эпизод ключевой. Но это совершенно не так. Это не хоккей, где удаление игрока ведет к преимуществу. Карасев все сделал верно", - пояснил собеседник агентства.
