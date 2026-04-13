Педро играл опасно в эпизоде с фолом против Сперцяна, считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист петербургского "Зенита" Педро сыграл опасно в борьбе с полузащитником "Краснодара" Эдуардом Сперцяном, поэтому главный судья матча Сергей Карасев принял верное решение, удалив бразильца, заявил РИА Новости бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.

"Карасев оценил этот эпизод как фол. В этом эпизоде опасно сыграл Педро. Он неудачно обработал мяч, мяч отскочил достаточно далеко. Туда, как и Педро, стремится Сперцян. Нога Педро идет сверху вниз - открытые шипы. У Сперцяна нога идет сбоку, он пытается сыграть в мяч. Ни тот, ни другой не попадают в мяч, Педро попадает по голени, это ключевое, почему показана красная карточка, - место попадания. Если бы было чуть ниже – в бутсу или стопу, - то тут бы мы говорили только о желтой карточке", - сказал Федотов.

"Поэтому Карасев после просмотра правильно оценил и объяснил всему стадиону, почему игроку показана красная карточка. За серьезное нарушение правил. Но до этого он на 68-ой минуте не показал желтую игроку "Зенита" за грубую игру, где после игры в мяч тот докатывается и попадает по ноге игроку "Краснодара", - добавил он.