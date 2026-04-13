Овечкин объяснил отказ от рукопожатий в матче с "Питтсбургом"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил отказ от рукопожатий с хоккеистами "Питтсбург Пингвинз" после матча тем, что он еще не принял решения о своем будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Вашингтон" в воскресенье обыграл "Питтсбург" со счетом 3:0. Для столичного клуба это последняя игра регулярного сезона на домашнем льду. Капитаны команд Овечкин и канадец Сидни Кросби провели сотый матч друг против друга в НХЛ с учетом плей-офф. После финальной сирены хоккеисты "Питтсбурга" собрались на льду, желая провести церемонию рукопожатия с Овечкиным, однако россиянин отказался и указал им в сторону раздевалки.
"Потому что я еще не решил. Но спасибо им, что подождали меня. Я собираюсь увидеться с Сидом (Кросби - ред.) прямо сейчас, после интервью, и Джино (Малкиным)", - приводит слова Овечкина журналистка портала Russian Machine Never Breaks Кэти Эдлер в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).