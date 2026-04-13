Малкин назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
10:08 13.04.2026
Малкин назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин рассказал, что наслаждался каждым моментом игры против форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
"Вашингтон" в воскресенье обыграл "Питтсбург" со счетом 3:0. Столичный клуб провел последнюю встречу регулярного сезона на домашнем льду. Для Овечкина этот матч может стать последним в карьере на домашней арене "Кэпиталз". Контракт 40-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/26.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Вашингтон
3 : 0
Питтсбург
32:22 • Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
55:50 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
57:16 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
"Если это его последняя игра, я рад сыграть против него. Я рад быть его другом. Наслаждался каждым моментом. Он величайший бомбардир всех времен. Я играл против него, я играл с ним. Это очень весело", - приводятся слова Малкина на сайте "Питтсбурга".
"А потом мы быстро повзрослели. И вот, спустя 20 лет, у него есть дети, у меня тоже есть ребенок. Мы немного старше, но я думаю, что мы хорошие друзья. Мы поддерживаем друг друга, поздравляем друг друга. Если ему что-то нужно от моей семьи, от меня, я всегда готов помочь. Мне было бы в удовольствие помочь ему", - добавил 39-летний нападающий.
Капитаны команд Овечкин и Сидни Кросби провели сотый матч друг против друга в НХЛ с учетом плей-офф.
"Во-первых, это противостояние Сида и Овечкина. А потом - "Питтсбург" против "Вашингтона". Мы встречались в плей-офф раза четыре. Это великолепная история многих лет", - отметил Малкин.
Овечкин объяснил отказ от рукопожатий в матче с "Питтсбургом"
Вчера, 02:15
 
