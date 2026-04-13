"Это честь играть против Овечкина": Кросби выразил восхищение россиянином

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Канадский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби заявил, что для него было большой честью играть против российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Он оказал огромное влияние на хоккей как на льду, так и за его пределами. К нему предъявлялись очень высокие требования, и я думаю, он их оправдал, если не превзошел. Как вообще можно соответствовать таким ожиданиям? Но быть величайшим бомбардиром всех времен и делать то, что он делал, так стабильно, - это очень впечатляет. Для меня большая честь, что у меня была возможность играть с ним все эти годы", - приводятся слова Кросби на сайте "Питтсбурга".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).