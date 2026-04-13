00:48 13.04.2026
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вашингтон
3 : 0
Питтсбург
32:22 • Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
55:50 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
57:16 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56, 58).
Признанный первой звездой матча российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок, провел пять силовых приемов и отметился голевой передачей. Для Овечкина этот матч может стать последним в карьере на домашней арене "Кэпиталз". Контракт 40-летнего россиянина со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард "Вашингтона" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Нападающий "Кэпиталз" Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и применил один силовой прием. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ и очков не набрал. Нападающий "Пингвинз" Егор Чинахов трижды бросил в створ и заблокировал один бросок.
Матч в Вашингтоне стал 100-м для Овечкина и капитана "пингвинов" Сидни Кросби в рамках их очного противостояния в НХЛ с учетом игр в плей-офф. Перед началом игры Овечкин, Кросби, Малкин и защитник гостей Крис Летанг собрались во время разминки в центральном круге и сделали общее фото. При стартовом вбрасывании Овечкин вышел против Кросби.
"Вашингтон" одержал вторую подряд победу над "Питтсбургом" за последние двое суток.
