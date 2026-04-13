Легенда "Челси" Джон Терри станет владельцем "Колчестер Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
11:59 13.04.2026 (обновлено: 12:25 13.04.2026)
Легенда "Челси" Джон Терри станет владельцем "Колчестер Юнайтед"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Челси" Джон Терри станет владельцем клуба "Колчестер Юнайтед", сообщает Mirror.
"Колчестер Юнайтед" выступает во Второй лиге (четвертый дивизион английского футбола), после 42 туров команда занимает 13-ю строчку. Отмечается, что Терри войдет в состав объединения, которое планирует приобрести клуб за 14 миллионов фунтов стерлингов (16 миллионов евро).
Терри 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Спортсмен провел в "Челси" 19 лет и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, по пять раз - чемпионат и Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги и два раза - Суперкубок страны. Терри является рекордсменом "Челси" по проведенным матчам (715).
