Сперцян выложил фотографию ссадин на ноге после стыка с Педро - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
01:02 13.04.2026
Сперцян выложил фотографию ссадин на ноге после стыка с Педро

Сперцян выложил фотографию ссадин после стыка с футболистом "Зенита" Педро

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян выложил в Telegram-канале фотографию ссадин, оставшихся на ноге после стыка с вингером петербургского "Зенита" Педро во время матча 24-го тура чемпионата России по футболу.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро прямую получил красную карточку за фол на Сперцяне. После матча главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что ему непонятно, "откуда можно высосать эту красную карточку".
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Сперцян заявил, что в целом доволен результатом матча с "Зенитом"
12 апреля, 23:02
Позже Сперцян опубликовал фото, на котором видны ссадины с кровоподтеками от шипов бутс.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 1
Краснодар
27‎’‎ • Вендел
69‎’‎ • Лукас Оласа
ФутболРоссияПедроКраснодарЗенитЭдуард СперцянСанкт-ПетербургСергей СемакСпорт
 
