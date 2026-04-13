Сперцян выложил фотографию ссадин на ноге после стыка с Педро

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян выложил в Telegram-канале фотографию ссадин, оставшихся на ноге после стыка с вингером петербургского "Зенита" Педро во время матча 24-го тура чемпионата России по футболу.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро прямую получил красную карточку за фол на Сперцяне. После матча главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что ему непонятно, "откуда можно высосать эту красную карточку".
Позже Сперцян опубликовал фото, на котором видны ссадины с кровоподтеками от шипов бутс.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
27’ • Вендел
69’ • Лукас Оласа