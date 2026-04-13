Евсеева пригласили на заседание КДК после очередного скандального интервью - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
15:31 13.04.2026 (обновлено: 15:32 13.04.2026)
Евсеева пригласили на заседание КДК после очередного скандального интервью

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Евсеев приглашен на заседание КДК РФС

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где будет вновь рассмотрено неспортивное поведение специалиста в послематчевом флеш-интервью, сообщил РИА Новости глава КДК Артур Григорьянц.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Махачкала
87‎’‎ • Сесар Монтес
(Николай Комличенко)
63‎’‎ • Хазем Мастури (П)
"Главный тренер "Динамо" (Махачкала) Вадим Евсеев приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.
В предыдущем туре махачкалинцы сыграли вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Евсеев в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Тогда КДК РФС оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей.
ФутболСпортМахачкалаВадим ЕвсеевАртур ГригорьянцЛокомотив (Москва)БалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо (Махачкала)
 
