Евсеева пригласили на заседание КДК после очередного скандального интервью

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), где будет вновь рассмотрено неспортивное поведение специалиста в послематчевом флеш-интервью, сообщил РИА Новости глава КДК Артур Григорьянц.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста.
"Главный тренер "Динамо" (Махачкала) Вадим Евсеев приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.