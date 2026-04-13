Гол Тюкавина принес "Динамо" победу над "Акроном" в РПЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над тольяттинским "Акроном" в заключительном матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в понедельник в Самаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Муми Нгамалё (20-я минута, пенальти), Артур Гомес (33) и Константин Тюкавин (90+5). У "Акрона" мячи забили Стефан Лончар (42) и Жилсон Беншимол (88, пенальти).
42’ • Стефан Лончар
88’ • Жилсон Беншимол (П)
20’ • Муми Нгамалё (П)
33’ • Артур Гомес
90’ • Константин Тюкавин
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук провел первый матч в чемпионате России с 31 августа 2025 года. Тогда московский клуб на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1.
"Динамо" (34 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Бело-голубые" прервали серию без побед в различных турнирах, которая насчитывала четыре матча. "Акрон" (22) располагается на 12-й строчке. Тольяттинская команда не смогла одержать победу в восьмом матче РПЛ подряд.
В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом", а "Акрон" на выезде встретится с казанским "Рубином". Обе встречи пройдут 18 апреля.