Умер болельщик "Авангарда", госпитализированный перед матчем плей-офф КХЛ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
12:55 13.04.2026
Умер болельщик "Авангарда" Зуев, госпитализированный перед матчем плей-офф КХЛ

© Фото : ХК "Авангард" Омск/TelegramБолельщик "Авангарда" Алексей Зуев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госпитализированный перед началом матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) болельщик "Авангарда" Алексей Зуев скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале омского клуба.
В воскресенье "Авангард" в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Болельщику стало плохо у касс арены, из-за чего его в срочном порядке госпитализировали. В больнице мужчина скончался.
"Врачи боролись за жизнь Алексея, но, к сожалению, спасти его не удалось. "Авангард" приносит искренние соболезнования родным, близким и соратникам Алексея", - говорится в сообщении клуба.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
ЦСКА
2 : 3
Авангард
02:38 • Павел Карнаухов
(Иван Дроздов)
11:53 • Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
16:12 • Джованни Фьоре
(Артем Блажиевский, Майкл Маклеод)
08:01 • Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
75:34 • Константин Окулов
(Михаил Гуляев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортАвангардКХЛ 2025-2026ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала