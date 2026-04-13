УНИКС подписал американского баскетболиста
21:55 13.04.2026 (обновлено: 22:18 13.04.2026)
УНИКС подписал американского баскетболиста

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с американским баскетболистом Элайджей Стюартом, сообщается в Telegram-канале клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 30-летним защитником рассчитано до конца сезона.
Стюарт начинал нынешний сезон в израильском клубе "Бней Герцлия". В 17 матчах чемпионата Израиля он набирал в среднем 20,2 очка, делал 4,4 подбора, 3,9 передачи, 1,1 блок-шота и 0,9 перехвата. Статистика баскетболиста в пяти матчах Лиги чемпионов - 19,4 очка, 3,6 передачи, 3,2 подбора, 1,6 перехвата и 1,4 блок-шота.
Стюарт также играл в Италии, Польше, Финляндии, Румынии и в G-лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за фарм-клубы "Индианы Пэйсерс" и "Милуоки Бакс".
