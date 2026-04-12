Рейтинг@Mail.ru
Эксперт поддержал решение Карасева удалить Педро в матче с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:52 12.04.2026 (обновлено: 21:56 12.04.2026)
Эксперт поддержал решение Карасева удалить Педро в матче с "Краснодаром"

Федотов: удалить Педро в матче "Зенита" и "Краснодара" было правильным решением

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПедро и Вильмар Барриос
Педро и Вильмар Барриос - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение главного арбитра матча "Зенит" - "Краснодар" Сергея Карасева удалить вингера петербуржцев Педро.
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля в Санкт-Петербурге сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя 7 минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
"Вообще, он должен был принимать решение на поле. Два игрока тянутся к мячу, но весь вопрос в том, что Сперцян идет к мячу сбоку, а у Педро нога идет сверху вниз. Игрок "Зенита" изначально идет опасно, а игрок "Краснодара" хочет сыграть в мяч сбоку. Всю ответственность в этом эпизоде на себя берет 20-й номер "Зенита", поскольку он контролирует мяч и находится лицом к нему. Он должен контролировать свои действия", - сказал Федотов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
12 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 1
Краснодар
27‎’‎ • Вендел
69‎’‎ • Лукас Оласа
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Но я бы больше говорил о месте контакта, оно очень высокое - есть риск нанесения серьезной травмы. Если бы контакт был в стопе, это была бы желтая", - пояснил собеседник агентства.
"Зенит" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" располагается на первой строчке, набрав на одно очко больше. В 25-м туре петербуржцы на выезде 19 апреля сыграют с махачкалинским "Динамо". Краснодарцы в этот же день примут калининградскую "Балтику".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Крутейший золотой матч РПЛ! "Краснодар" в большинстве не добил "Зенит"
Вчера, 21:35
 
ФутболСпортПедроЭдуард СперцянКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала