Эксперт поддержал решение Карасева удалить Педро в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение главного арбитра матча "Зенит" - "Краснодар" Сергея Карасева удалить вингера петербуржцев Педро.
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля в Санкт-Петербурге сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя 7 минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
"Вообще, он должен был принимать решение на поле. Два игрока тянутся к мячу, но весь вопрос в том, что Сперцян идет к мячу сбоку, а у Педро нога идет сверху вниз. Игрок "Зенита" изначально идет опасно, а игрок "Краснодара" хочет сыграть в мяч сбоку. Всю ответственность в этом эпизоде на себя берет 20-й номер "Зенита", поскольку он контролирует мяч и находится лицом к нему. Он должен контролировать свои действия", - сказал Федотов.
"Но я бы больше говорил о месте контакта, оно очень высокое - есть риск нанесения серьезной травмы. Если бы контакт был в стопе, это была бы желтая", - пояснил собеседник агентства.