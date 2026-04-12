ЦСКА обыграл УНИКС в финале Basket Cup

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в финале международного баскетбольного турнира Basket Cup.
"Финал четырех" первого в истории Basket Cup проходил в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, в активе которого набрал 16 очков. У УНИКСа больше всего очков набрал Джален Рэйнольдс (14).
Ранее в субботу пермская "Парма" обыграла петербургский "Зенит" в матче за третье место Basket Cup. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская "Мега" и боснийская "Игокеа".