23:02 12.04.2026
Сперцян заявил, что в целом доволен результатом матча с "Зенитом"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что в целом доволен результатом матча с петербургским "Зенитом", хотя ему жаль, что не удалось забить после удаления у соперника.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:1. На 78-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Зенита" Педро.
"Конечно, немножечко остался осадок, потому что после красной карточки все‑таки нужно было больше контролировать мяч, больше искать возможности забить второй гол. А в целом результат положительный. Да, это один из сильнейших соперников, если объективно и честно. Чуть недорабатывали. В перерыве разобрались и во втором тайме исправились. В одном моменте не реализовали, но в целом справились", - сказал Сперцян журналистам.
"Краснодар" (53 очка) сохранил лидерство в турнирной таблице. "Зенит" (52) располагается на второй позиции.
Крутейший золотой матч РПЛ! "Краснодар" в большинстве не добил "Зенит"
ФутболСанкт-ПетербургЭдуард СперцянЗенитКраснодарПедроРоссия
 
