Осинькин назвал победу над ЦСКА заслуженной и связал ее с Пасхой - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
17:00 12.04.2026
Осинькин назвал победу над ЦСКА заслуженной и связал ее с Пасхой

Осинькин: "Сочи" заслуженно обыграл ЦСКА в Пасху

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Игорь Осинькин заявил журналистам, что команда заслуженно победила московский ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье "Сочи" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Гол на 11-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич.
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Сочи" обыграл ЦСКА, прервав шестиматчевую серию поражений в РПЛ
Вчера, 15:55
"На все матчи мы максимально настраиваемся. Понимали, что ЦСКА в последние матчи набрал ход, выглядел стабильно. Нам было деваться некуда, мы вышли с максимальным настроем. Мы заслуженно победили. Но в какой-то момент игра полностью перешла на сторону ЦСКА. Мы не смогли выдержать этот темп. У нас сложный психологически период. Очень важно, что ребята находят внутри себя силы и выходят биться на поле", - заявил Осинькин.
"Если вы смотрели последние матчи, то мы могли в них набирать очки, но что-то не срасталось. Мы не знаем, грехи это наши или что-то еще. Сегодня светлый день - Пасха, может, это помогло", - добавил тренер.
"Сочи" прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ. Победить в чемпионате России клуб не мог на протяжении 10 встреч. Команда Осинькина идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.
"Не все легко дается, много сложных моментов внутри команды - психологические моменты, моменты мотивации. Мы не хотим видеть себя в таком состоянии и слышать о таких наших рекордах. Непросто, конечно. Я уже не первый год нахожусь в таком состоянии. У ЦСКА не так много команд забирают очки. Чисто математически, конечно, шансы остаться в РПЛ есть. Мы не "Бавария" или "Барселона", но постараемся взять максимум. Конечно, сейчас какой-то психологический груз упадет, но впереди у нас сложнейшие игры", - отметил специалист.
Матвей Лукин (ЦСКА) и Матвей Кисляк (ЦСКА) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ЦСКА сообщил о характере травмы Лукина
Вчера, 13:27
 
