"Показалось, что пенальти не было": Мостовой о матче "Ростов" - "Спартак" - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
19:35 12.04.2026
"Показалось, что пенальти не было": Мостовой о матче "Ростов" - "Спартак"

Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Александр Мостовой. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота "Спартака" в матче против "Ростова", заявил, что в динамике игры, на его взгляд, нарушения правил не было.
В матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" принимал "Спартак", встреча закончилась вничью – 1:1. На гол гостей в исполнении проводившего 300-й матч за "Спартак" Романа Зобнина (8-я минута) хозяева ответили точным ударом Мохаммада Мохеби (42) с пенальти, который был назначен за фол Джику против Роналдо.
"Первое впечатление было таким – ничего не было, - сказал Мостовой РИА Новости. - Когда футболист не смог встать, появилась мысль - может, его задели? Потом, когда судьи стали смотреть VAR, по телевизору показали повтор. С одного ракурса я убедился, что ничего не было, а со второго вроде бы показалось, что его задели по ноге. Но опять же момент всегда надо смотреть в динамике. А в динамике мне показалось, что ничего не было. Судья же решил, что контакт был, и это решение – на его усмотрение".
