13:27 12.04.2026 (обновлено: 15:32 12.04.2026)
ЦСКА сообщил о характере травмы Лукина

Футболист ЦСКА Лукин получил мышечное повреждение

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Матвей Лукин (ЦСКА) и Матвей Кисляк (ЦСКА)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Матвей Лукин (ЦСКА) и Матвей Кисляк (ЦСКА). Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин не вошел в заявку команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" из-за непростого мышечного повреждения, полученного в матче 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Матч 24-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 14:00 мск. В игре против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Срок восстановления футболиста не уточняется.
"На игру против "Сочи" по медицинским показаниям недоступны Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре против "Крыльев Советов". Он проходит курс терапии. В течение ближайших пяти-семи дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против "Акрона", - сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.
Лукину 21 год. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 25 матчей и забил один гол.
ФутболСпортМатвей ЛукинИгорь АкинфеевЭдуард БезугловКрылья СоветовСочиПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)МоскваКубок России по футболу
 
