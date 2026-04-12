ЦСКА сообщил о характере травмы Лукина

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин не вошел в заявку команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" из-за непростого мышечного повреждения, полученного в матче 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу против самарских "Крыльев Советов".