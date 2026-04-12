ЦСКА сообщил о характере травмы Лукина

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин не вошел в заявку команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" из-за непростого мышечного повреждения, полученного в матче 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Матч 24-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 14:00 мск. В игре против "Крыльев Советов" (5:2) Лукин был заменен на 56-й минуте. Срок восстановления футболиста не уточняется.
"На игру против "Сочи" по медицинским показаниям недоступны Игорь Акинфеев и Матвей Лукин. Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре против "Крыльев Советов". Он проходит курс терапии. В течение ближайших пяти-семи дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться. Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против "Акрона", - сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.
Лукину 21 год. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 25 матчей и забил один гол.