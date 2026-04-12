Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ
22:26 12.04.2026
Овечкин и Кросби вышли на стартовое вбрасывание в матче НХЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на стартовое вбрасывание в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Вашингтон
3 : 0
Питтсбург
32:22 • Тревор ван Римсдайк
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
55:50 • Коннор Макмайкл
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
57:16 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча "Кэпиталз" и "Пингвинз" проходит в Вашингтоне. Овечкин, который является крайним нападающим, оказался в стартовой пятерке и изначально занял место левого форварда. Однако при стартовом вбрасывании центральный нападающий "столичных" Дилан Строум уступил место Овечкину и позволил тому сойтись на вбрасывании с капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби. Сегодняшний матч в Вашингтоне может стать последним в карьере россиянина на площадке "Кэпиталз".
Овечкин и Кросби играют друг против друга в 100-й раз в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Во время разминки перед игрой капитаны "Вашингтона" и "Питтсбурга", а также форварды "Пингвинз" Евгений Малкин и Крис Летанг собрались в центральном круге вбрасывания для совместной фотографии.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзПиттсбург ПингвинзАлександр ОвечкинСидни Кросби
 
