ЦСКА на грани вылета из плей-офф! Армейцев унижает их бывшая звезда

ЦСКА третий раз подряд проиграл "Авангарду" в ходе серии второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцев снова приговорил игрок, которого они выгнали из клуба. Следующее поражение станет для москвичей приговором.

ЦСКА загнал себя в тупик?

Поездка в Омск на стартовую часть серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Авангарда" сложилась для столичного ЦСКА как нельзя хуже. Армейцы проиграли оба матча и вернулись в Москву, уступая "ястребам" со счетом 0-2 в противостоянии. За всю историю выступлений в КХЛ "красно-синие" до этого сезона шесть раз оказывались в аналогичной ситуации, когда серия плей-офф начиналась для них с двух поражений подряд.

Все шесть случаев в итоге привели к скорому вылету ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина:

сезон-2008/09, второй раунд: ЦСКА — "Динамо" (Москва) — 0-3;

сезон-2009/10, первый раунд: ЦСКА — ХК МВД — 0-3;

сезон-2011/12, первый раунд: ЦСКА — СКА — 1-4;

сезон-2013/14, первый раунд: ЦСКА — СКА — 0-4;

сезон-2017/18, финал Кубка Гагарина: ЦСКА — "Ак Барс" — 1-4;

сезон-2024/25, первый раунд: ЦСКА — "Динамо" (Минск) — 2-4.

Что касается "Авангарда", то омичи до этого сезона выиграли 11 из 12 серий при счете 2-0 в свою пользу. Единственную осечку в таком положении "ястребы" допустили в 2022 году, когда после убедительных побед в первых двух матчах против магнитогорского "Металлурга" (8:1, 7:5) "Авангард" в итоге потерпел поражение в противостоянии и вылетел из плей-офф на стадии второго раунда.

Из положительных моментов для себя ЦСКА перед возвращением в Москву мог отметить долгожданный гол. С учетом очных встреч армейцев с "ястребами" в регулярном чемпионате этого сезона "красно-синие" не могли поразить ворота Никиты Серебрякова девять периодов с лишним подряд. Но в третьей 20-минутке второго матча серии москвичи все-таки нашли брешь во владениях омичей и точно ударили по ней. Причем дважды. Правда, на результате это никак в итоге не сказалось.

Окулов снова огорчил свой бывший клуб

"С Денисом Зерновым ситуация простая: как только он скажет, что готов, так сразу будет в составе. Пока он на связь не выходил", — так высказался Игорь Никитин о сроках возвращения форварда в играющий состав после второго матча в Омске. Зернов пропустил всю серию первого раунда, в котором ЦСКА переиграл СКА (4-1), хотя еще до старта противостояния главный тренер московских армейцев анонсировал участие игрока в первых же матчах. Перед началом второго раунда наставник "красно-синих" объявил, что Зернов вовсю работает в общей группе, что также указывало на участие Дениса в стартовых играх серии против "Авангарда". Но обе встречи форвард ЦСКА пропустил.

При счете 0-2 в серии тренерский штаб армейцев, видимо, связался с Зерновым и включил его в заявку на третий матч серии. При этом форвард был переведен на край третьей тройки нападения, роль центрального нападающего взял на себя Максим Соркин. Никитин данное решение аргументировал тем, что в серия против "Авангарда" сопровождается обилием силовой борьбы, в которой активно участвуют именно центрфорварды.

К слову о борьбе. Визави Никитина Ги Буше, комментируя победу "Авангарда" во втором матче, раскритиковал своих подопечных за вальяжные действия в стартовом отрезке игры: "Мне абсолютно не понравился первый период в нашем исполнении, мы вышли поиграть в хоккей, а ЦСКА — бороться и выкладываться". Ожидалось, что "ястребы" не повторят эту ошибку в Москве, но и в третьей игре команда Буше прозевала дебют.

ЦСКА сходу завладел инициативой и первые десять минут матча не давал омичам выбраться из зоны. Армейцы активно насели на владения гостей и старались максимально нагрузить ворота Серебрякова. Своей цели москвичи достигли очень быстро: Иван Дроздов исполнил наброс на ворота от синей линии, и Павел Карнаухов технично подставил клюшку, переправив шайбу между щитков голкиперу "Авангарда". ЦСКА удалось забить первым же броском в створ ворот!

После этого армейцы предприняли несколько попыток повторить свой трюк и увеличить преимущество, но "ястребы", выдержав давление, постепенно выровняли игру. Во второй половине первого периода омичи лучше владели шайбой и провели несколько позиционных атак. Одна из них привела к голу.

"Авангард" незадолго до перерыва устроил осаду ворот ЦСКА и, закрепившись в зону, организовал затяжную атаку. Ее главным действующим лицом выступил Артем Блажиевский. Опытный защитник, выигрывавший Кубок Гагарина в стане армейцев, нанес несколько мощных бросков подряд с вершины. Всякий раз шайба застревала в защитниках "красно-синих", охотно действовавших на блоках, но когда снаряд после очередного выстрела Блажиевского все-таки долетел до Дмитрия Гамзина, то голкипер ЦСКА отразил шайбу перед собой. Первым на добивании оказался Джованни Фьоре, который обработал себе шайбу коньком и, обыграв Гамзина, клюшкой заковырял снаряд в пустой угол ворот.

Второй период ЦСКА снова начал с активных действий в атаке. По ходу всего сезона "красно-синие" очень уверенно и опасно играли на своей площадке во вторых периодах. Сегодняшний матч не был исключением. Подопечные Никитина создали несколько отличных моментов подряд. Особенно очевидным шансом отличиться не воспользовался Денис Гурьянов, который с пятака не попал в створ ворот. Серебряков уже был отыгран и ворота перед форвардом ЦСКА были по сути пустыми, но лучшего снайпера армейцев в этом розыгрыше плей-офф подвела реализация.

"Авангард" же оформил буквально лакипанч. После серии атак от ЦСКА омичи к середине периода перевели шайбу в чужую зону и сразу же довели ее до сетки ворот Гамзина. Михаил Гуляев подкараулил отскок в центре зоны и очень мощно бросил. Вратарь хозяев площадки не успел среагировать на шайбу, которая развила очень высокую скорость.

Впрочем, ЦСКА не сбавил обороты и продолжил наседать на ворота Серебрякова. Правда, довести дело до гола удалось лишь при игре в формате "4 на 4". Заперев омичей в зоне, "красно-синие" нарисовали очень простой гол: Никита Охотюк в левом круге вбрасывания обыгрался с Прохором Полтаповым, а тот продолжил направление шайбы на Джереми Роя, который из зоны слота "расстрелял" Серебрякова, отправив снаряд точно под перекладину.

На протяжении большей части матча ЦСКА превосходил "Авангард". Особенно это было заметно в третьем периоде, когда армейцы едва ли не доминировали над гостями и вынуждали омичей терпеть. Многие соперники "красно-синих" под таким давлением быстро сломались бы, но "ястребы" под руководством Ги Буше успели адаптироваться к подобным условиям. Вряд ли главный тренер "Авангарда" был доволен игрой своей команды, но у него совершенно точно нет претензий к своим подопечным, кто ложился под шайбы и блокировал их, а также к Никите Серебрякову, который выручал раз за разом.

Тем парадоксальнее и обиднее для ЦСКА, что все их старания и, пожалуй, лучшая их игра в этой серии не принесли необходимого результата. Армейцы за весь третий период так и не смогли дожать "Авангард", хотя казалось, что очень близки к этому. В овертайме же омичи благодаря ближней лавке заметно прибавили в атаке и полностью перехватили инициативу, постоянно нагружая ворота Гамзина. Армейцы долго отбивались и даже успевали создавать редкие моменты в чужой зоне, но под конец первого овертайма все же пропустили довольно нелепый гол.

Михаил Гуляев вошел в зону простым вбросом шайбы на лицевой борт и умудрился первым сыграть на отскоке. Воспользовавшись ошибкой Мака Холлоуэлла и Дмитрия Саморукова, которые почему-то буквально застыли и лишь взглядом провожали полет шайбы, Гуляев прострелил на пятак, где не было никого из игроков ЦСКА. Только Константин Окулов. Форвард "Авангарда" среагировал на такой подарок и с близкого расстояния пробил Гамзина, а также достиг отметки в 200 голов за карьеру в КХЛ. Окулов забивает ЦСКА уже в третьем матче серии подряд. За эти три встречи он набрал суммарно 5 очков (4+1). Отличный щелчок по носу руководителям "красно-синих", кто в декабре 2024 года решил избавиться от классного нападающего и выставил его на обмен.