Америка аплодирует Овечкину стоя! НХЛ прощается с русским рекордсменом?

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в матче чемпионата НХЛ. Соперники Александра Овечкина наградили российского хоккеиста громкими аплодисментами и поблагодарили за карьеру. Ови ответил очередным голом.

Подстава от врагов клуба Овечкина

Завершение регулярного сезона Национальной хоккейной лиги радует знаковым событием в календаре чемпионата: в конце "регулярки" проходит одно из самых интересных противостояний в современной истории мирового хоккея. В эти выходные два очных матча подряд проведут непримиримые соперники — "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз". Примечательно и то, что обе встречи команд, имеющих большую фан-базу в России, оказались запланированы на удобное для многих россиян время.

Для российского болельщика матчи между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" на протяжении многих лет являлись противостоянием одних из лучших хоккеистов истории России Александра Овечкина и Евгения Малкина, которые по сей день остаются в числе главных звезд НХЛ. В Северной Америке же битву "Кэпиталз" и "Пингвинз" последние 20 с лишним лет рассматривают через призму дуэли Овечкина и Сидни Кросби — двух икон лиги.

Как заявил пару лет назад сам Александр Михайлович, его противостояние со звездным канадцем буквально спасло НХЛ и эффективно сработало в пользу повышения ее рейтингов. Ови и Сид дебютировали в лиге в один день (5 октября 2005 года), оба отметились результативными действиями в своих первых матчах в НХЛ. За эти 20 с лишним лет они успели поделить лед по разные стороны баррикад буквально везде: в "регулярках" НХЛ, в играх на открытом воздухе, в плей-офф, в качестве новичков лиги и её ветеранов, на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. По сей день россиянин и канадец переписывают многолетнюю историю хоккея.

© Фото : Сайт НХЛ Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (слева) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби

В эти выходные должны были состояться 100-я и 101-я очные встречи Овечкина и Кросби в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Не исключено, что они могут стать последними в истории. Накануне Александр Михайлович в очередной раз ответил на вопрос о своем карьерном будущим, которое беспокоит всю хоккейную общественность, и заявил, что решение примет только летом. Не раньше. В честь новой дуэли Ови и Сида пресс-служба НХЛ оформила множество материалов и инфографики, авторы сайта лиги написали серию статей, а североамериканские журналисты вновь поинтересовались у самих героев противостояния о том, что они думают о грядущей встрече.

"Это история. Мы 20 лет играем друг против друга. Мы пришли в лигу в одно время. И до сих пор соперничаем друг с другом. Наша борьба на льду никак не изменилась за все эти годы. Да, согласен, что наше противостояние "Ови против Сида" вдохновляет нас самих. Все вовлечены в это соперничество: болельщики, журналисты. Эту энергию мы переносим на лед. Но что касается наших взаимоотношений вне льда, то стали хорошими друзьями. Мы понимаем, что на льду мы соперники, но вне площадки можем пообщаться, поздравить друг друга с достижениями и важными событиями в жизни", — сказал Овечкин.

"Я много думал об Овечкине, потому что знаю, что сейчас он постоянно размышляет о своей карьере. Когда достигаешь определенного возраста, это неизбежно. Каждому игроку рано или поздно приходится с этим сталкиваться. Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечен хоккеем. Это очевидно. В последнее время я часто думал о том, что он будет делать дальше, ведь никогда не знаешь, что произойдет. Он просто невероятный хоккеист. Мне очень повезло, что я играю в одном дивизионе с величайшим голеадором всех времен. Это большая честь для меня", — отметил Кросби.

И пока вся хоккейная общественность пребывала в ожидании исторической битвы, произошла ситуация, которую никто не ожидал увидеть. "Питтсбург" незадолго до начала первой из двухматчевой серии против "Кэпиталз" игры объявил о выводе из состава целого ряда игроков — в том числе Сидни Кросби и Евгения Малкина. Кросби, Малкин, а также Бен Киндел, Брайан Раст, Паркер Уозерспун, Эрик Карлсон и Крис Летанг и Коннор Дьюар остались вне заявки из-за повреждений разного степени тяжести. К такому не были готовы даже болельщики "Пингвинз", многие из которых потратили немалые деньги, чтобы увидеть, возможно, последнее противостояние Овечкина и Кросби в Питтсбурге. В итоге последней на данный момент встречей двух гигантов НХЛ в Пенсильвании остается ноябрьский матч, во время которого хозяева площадки посвятили российскому форварду "Кэпиталз" поздравительное видео в честь достижения отметки в 900 голов в чемпионатах лиги, а фанаты "Питтсбурга" скандировали "Ови! Ови! Ови!"

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Кстати, без оваций Овечкин не остался и сегодня. В середине матча во время одной из коммерческих пауз на медиакубе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" было воспроизведено в честь соперничества Овечкина и Кросби, который по иронии судьбы сегодня не сыграл. Болельщики "Питтсбурга" же стоя аплодировали Александру Михайловичу в знак благодарности и признания его великолепной карьеры.

Что касается больших изменений в составе, то "Пенс" моли себе позволить осуществить такую ротацию и дать лидерам команды возможность передохнуть, восстановиться и залечить мелкие болячки. Накануне "пингвины" гарантировали себе участие в плей-офф — они сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2022 года. "Вашингтону" же о прекрасных мгновениях игр в плей-офф остается только мечтать. До сегодняшнего игрового дня "Кэпс" отставали от зоны уайлд-кард на пять очков. Шансы "столичных" продлить себе сезон были не просто минимальными, а ничтожными.

Десять голов до рекорда Гретцки

Шансы "Вашингтона" на попадание в плей-офф стали еще более сомнительными после сегодняшней победы "Оттавы Сенаторз" над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0) в матче, который состоялся чуть раньше игры в Питтсбурге. "Сенаторз" благодаря успеху в Нью-Йорке закрепились в зоне уайлд-карда и сравнялись по очкам с "Бостон Брюинз", которые в параллельном матче проиграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" (1:2). Теперь "Оттава" и "Бостон" имеют в своем активе по 96 баллов за два матча до конца чемпионата.

"Кэпиталз" ввиду сложившейся ситуации для участия в Кубке Стэнли пришлось ориентироваться на попадание в топ-3 Столичного дивизиона. Если первая и вторая строчка уже были закреплены за "Каролиной Харрикейнз" и "Питтсбургом" соответственно, то на третье место подопечные Карбери еще могут претендовать. До сегодняшнего матча эту позицию занимала "Филадельфия Флайерз", которая имела в своем активе 92 очка после 79 игр. "Столичные" отставали от "летчиков" на три балла. Победа в Питтсбурге была для "Вашингтона" обязательной для выполнения задачей, если они еще рассчитывали побороться за плей-офф.

И "Кэпиталз" ответственно отнеслись к моменту, когда "Пингвинз" обезоружили свой состав и дали отдохнуть своим лидерам. Подопечные Карбери действовали с заметным преимуществом как во владении шайбой, так и в ключевых игровых компонентах, полностью владея инициативой. Под вопросом оставалась только реализация своих шансов. Так, "Вашингтон" по итогам первого периода переиграл "Питтсбург" по количеству бросков в створ ворот (10:1), но это не имело смысло, ведь к голам это не привело. С началом второй 20-минутки гости исправились.

Пока все внимание телеведущих и комментаторов трансляции матча было сконцентрировано только на Александре Овечкине, за результативность в игре отвечали другие лица. Например, в самом дебюте периода абсолютно белорусский гол нарисовали братья Алексей и Илья Протасы: Протас-старший отлично сыграл на чужой синей линии и после перехвата отпасовал на Протаса-младшего, который заложил вираж за воротами и эффектно прострелил через пятак на своего брата. Алексей Протас не промахнулся и открыл счет в матче.

© REUTERS / Philip G. Pavely Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Илья Протас

"Питтсбург" оперативно ответил, когда после дальнего выстрела Энтони Манта шайба после рикошета от игрока "Вашингтона" влетела в ворота, но гости быстро вернули себе преимущество, когда Райан Леонард из очень непростого положения замкнул прострел Пьера-Люка Дюбуа. В течение следующих нескольких минут команды оформили еще три гола: у "Пингвинз" отличился опытный Ноэль Аччари, а у "Кэпиталз" еще по шайбе забросили Том Уилсон и все тот же Леонард, оформивший дубль. Под конец периода "Пенс" предприняли очередную попытку возродить интригу в матче, когда отбывший двухминутный штраф Кевин Хейс ловко выбежал со скамейки штрафников и реализовал выход один на один с вратарем "Кэпс".

Ситуация для "столичных" была не из приятных. С одной стороны, их игровое преимущество было неоспоримым. С другой, скользкий счет и риск допустить ошибку, что случается с "Кэпиталз" по ходу всего сезона, был довольно велик. Но подопечные Спенсера Карбери справились с этим положением реализовали важную попытку большинства в начале третьего периода. Илья Протас здорово сыграл на добивании после выстрела Коула Хатсона и оформил свой дебютный гол в карьере в НХЛ. Даже было не до конца ясно, кто этот гол праздновал ярче: юный белорус или Александр Овечкин, который моментально подобрал знаковую для Ильи шайбу, чтобы та заняла у белорусского нападающего особое место в его шкафчике.

© REUTERS / Philip G. Pavely Александр Овечкин

Наконец, голом отметился и сам Овечкин, когда в концовке встречи "Питтсбург" освободил ворота и выпустил шестого полевого игрока. Организовать штурм владений "Вашингтона" хозяева площадки не смогли и допустили результативную атаку на свои ворота, когда Александр Михайлович после передачи от Тома Уилсона легко отправил шайбу в сетку.

Для Ови этот гол стал:

32-м в сезоне-2025/26;

929-м в карьере в чемпионатах НХЛ;

72-м в пустые ворота за карьеру в "регулярках" НХЛ;

1006-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До повторения абсолютного снайперского рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (1016 голов) россиянину осталось десять шайб.

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

В итоге 6:3 — "Вашингтон" выиграл первую из двухматчевой серии встречу с "Питтсбургом" и добыл важные два очка, сохранив интригу в борьбе за место в плей-офф. По итогам матча, что символично, первой звездой был признан именно Овечкин. Набравший три очка (1+2) Илья Протас, например, стал второй звездой встречи. Но этот выбор не был обусловлен статистикой, хоть и Овечкин за 15 минут игрового времени семь раз попал в створ ворот. В этом был тоже свой жест уважения в адрес россиянина. "Пингвинз", к слову, в своей инфографике о тройке звезд игры Овечкина выделил отдельно, добавив ключевые слова: "Ничего, кроме уважения".

Завтра команды встретятся вновь, но уже в столице США. Этот матч может стать последним в рамках долгого и яркого соперничества Овечкина с "Питтсбургом".