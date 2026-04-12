Овечкин стал лучшим игроком матча против "Питтсбурга"

"Вашингтон" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0). Овечкин отметился голом в пустые ворота на 57-й минуте матча. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с канадским форвардом "Пингвинз" Сидни Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики "Пенс" также стоя наградили россиянина аплодисментами.