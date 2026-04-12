Овечкин стал лучшим игроком матча против "Питтсбурга"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз".
11 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22:05 • Энтони Манта
31:47 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Самуэль Жирар)
36:50 • Кевин Хейз
(Райан Ши)
21:37 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Ilya Protas)
26:02 • Ryan Leonard
28:08 • Том Уилсон
(Ilya Protas, Алексей Протас)
31:58 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
45:56 • Ilya Protas
(Cole Hutson, Дилан Строум)
56:22 • Александр Овечкин
"Вашингтон" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 6:3 (0:0, 4:3, 2:0). Овечкин отметился голом в пустые ворота на 57-й минуте матча. Во втором периоде на медиакубе арены в Питтсбурге было воспроизведено видео в честь Овечкина и его противостояния с канадским форвардом "Пингвинз" Сидни Кросби, который не принял участие в игре из-за повреждения. Болельщики "Пенс" также стоя наградили россиянина аплодисментами.
Второй звездой матча был признан белорусский форвард "Вашингтона" Илья Протас, который отметился дебютным голом в НХЛ и записал на свой счет две результативные передачи. Третьей звездой матча стал нападающий "Питтсбурга" Кевин Хейз, отличившийся одной шайбой.