00:45 12.04.2026 (обновлено: 01:09 12.04.2026)
Овечкин забил 929-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Александр Овечкин
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 929-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Питтсбург
3 : 6
Вашингтон
22:05 • Энтони Манта
(Райан Ши, Томас Новак)
31:47 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Самуэль Жирар)
36:50 • Кевин Хейз
(Райан Ши)
21:37 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Ilya Protas)
26:02 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
28:08 • Том Уилсон
(Ilya Protas, Алексей Протас)
31:58 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
45:56 • Ilya Protas
(Cole Hutson, Дилан Строум)
56:22 • Александр Овечкин
(Том Уилсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Питтсбургом" стала для него 929-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
