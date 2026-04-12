Овечкин забил 929-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 929-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
11 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22:05 • Энтони Манта
31:47 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Самуэль Жирар)
36:50 • Кевин Хейз
(Райан Ши)
21:37 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Ilya Protas)
26:02 • Ryan Leonard
28:08 • Том Уилсон
(Ilya Protas, Алексей Протас)
31:58 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
45:56 • Ilya Protas
(Cole Hutson, Дилан Строум)
56:22 • Александр Овечкин
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Питтсбургом" стала для него 929-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
