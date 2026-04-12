"Тоттенхэм" потерпел поражение в первом матче с Де Дзерби

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Тоттенхэм" уступил "Сандерленду" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 61-й минуте забил Норди Мукиеле.
"Тоттенхэм" потерпел поражение в первом матче после назначения итальянца Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Специалист сменил Игора Тудора, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон в конце марта.
Лондонская команда не может одержать победу в 14 матчах чемпионата подряд. "Тоттенхэм", занимающий 18-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками, находится в зоне вылета из Английской премьер-лиги (АПЛ). "Сандерленд", набрав 46 очков, располагается на десятом месте.
В следующем матче "Тоттенхэм" 18 апреля примет "Брайтон", днем позднее "Сандерленд" сыграет в гостях с "Астон Виллой".