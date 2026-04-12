"Атланта Юнайтед" без Миранчука проиграла "Чикаго Файр" в матче MLS

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" проиграла "Чикаго Файр" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Чикаго завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором гола стал Марен Хайле-Селасси на 13-й минуте.
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук не принял участие в матче из-за повреждения. По информации журналиста Генри Игиты, футболист получил мышечную травму.
"Атланта" (4 очка) занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, где "Чикаго" (13) идет вторым.
В другом матче "Интер Майами" на домашнем поле сыграл вничью с "Нью-Йорком" - 2:2. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вышел в стартовом составе хозяев и не отметился результативными действиями. Его одноклубник Луис Суарес вошел в игру на 79-й минуте и также не сумел отличиться.
