"Замечательные люди": звезда UFC извинился за слова о бойцах из России

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста извинился за высказывание про "гребаного русского" после победы над Азаматом Мурзакановым.
В ночь на воскресенье Коста одолел Мурзаканова в соглавном поединке на турнире UFC 327 в Майами. Бой закончился техническим нокаутом в третьем раунде.
"Я сказал несколько плохих вещей в адрес русских, о которых жалею. Мои слова были неправильно интерпретированы, я совершил ошибку, это моя вина. Я говорил о "гурмане-чеченце" (прозвище, которое Коста дал Чимаеву - прим. ред.). Знаю, что это тоже часть России. На самом деле я люблю жителей России, они замечательные люди. У меня есть знакомства с некоторыми из них в Германии, мы тренируемся вместе. Извините, друзья из России", - приводит слова Косты Full Send MMA в социальной сети Х.
Российский полутяжеловес Мурзаканов потерпел первое поражение в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Статистика экс-претендента на титул Косты - 16 побед и четыре поражения.