"Замечательные люди": звезда UFC извинился за слова о бойцах из России

"Я сказал несколько плохих вещей в адрес русских, о которых жалею. Мои слова были неправильно интерпретированы, я совершил ошибку, это моя вина. Я говорил о "гурмане-чеченце" (прозвище, которое Коста дал Чимаеву - прим. ред.). Знаю, что это тоже часть России. На самом деле я люблю жителей России, они замечательные люди. У меня есть знакомства с некоторыми из них в Германии, мы тренируемся вместе. Извините, друзья из России", - приводит слова Косты Full Send MMA в социальной сети Х.