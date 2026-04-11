Белорус Стась стал пятым игроком, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" белорус Андрей Стась проводит 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Стась стал пятым игроком в КХЛ, проведшим как минимум 1000 матчей. До него эта отметка покорилась Вадиму Шипачеву (1131), Илье Каблукову (1047), Сергею Плотникову (1010) и Евгению Бирюкову (1001).
Свой первый матч в лиге белорус провел 2 сентября 2008 года против новокузнецкого "Металлурга". Он является одним из шести игроков, выступающих в КХЛ с момента ее основания. Кроме него в этот список входят Дмитрий Вишневский, Роман Старченко, Петр Хохряков, Каблуков и Шипачев. Стась также повторил рекорд Александра Павловича по количеству сезонов за "Динамо" (10). С 519 играми он является рекордсменом клуба по количеству матчей, а также по количеству матчей и побед в качестве капитана (196 и 102 соответственно).
Стасю 37 лет, на его счету на данный момент 233 очка (89 голов + 144 передачи). Ранее в лиге белорус также представлял ЦСКА, нижнекамский "Нефтехимик", омский "Авангард", в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021), и челябинский "Трактор".