"Это пенальти даже на Луне": тренер "Реала" раскритиковал судейство

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что за удар футболиста "Жироны" Витора Рейса в лицо форварду "королевского клуба" Килиану Мбаппе должны были назначить пенальти.
В пятницу "Реал" сыграл дома вничью с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании. В концовке встречи Мбаппе вошел в штрафную и после удара Рейса в лицо упал на газон, французу понадобилась помощь медиков в связи с кровотечением. Судья нарушение не зафиксировал.
"Как по мне, это пенальти даже на Луне. Это очередной подобный момент, очередная неделя, но что есть, то есть. Никто не понимает (почему VAR не вмешался), VAR вмешивается только тогда, когда им это удобно. Это чистый пенальти", - приводит слова Арбелоа Marca.
"Реал" с 70 очками занимает второе место в таблице Ла Лиги и на пять баллов отстает от лидирующей и имеющей игру в запасе "Барселоны" .
