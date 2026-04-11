В Америке устроили овации Овечкину во время матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
23:58 11.04.2026 (обновлено: 00:28 12.04.2026)
В Америке устроили овации Овечкину во время матча НХЛ

Болельщики "Питтсбурга" устроили овации Овечкину во время матча с "Вашингтоном"

© REUTERS / x.com/capitals
Александр Овечкин
© REUTERS / x.com/capitals
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Болельщики "Питтсбург Пингвинз" наградили аплодисментами российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Питтсбург
3 : 6
Вашингтон
22:05 • Энтони Манта
(Райан Ши, Томас Новак)
31:47 • Ноэль Аччиари
(Эльмер Сёдерблум, Самуэль Жирар)
36:50 • Кевин Хейз
(Райан Ши)
21:37 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Ilya Protas)
26:02 • Ryan Leonard
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
28:08 • Том Уилсон
(Ilya Protas, Алексей Протас)
31:58 • Ryan Leonard
(Cole Hutson, Джастин Сурдиф)
45:56 • Ilya Protas
(Cole Hutson, Дилан Строум)
56:22 • Александр Овечкин
(Том Уилсон)
Встреча "Пингвинз" и "Кэпиталз" проходит в Питтсбурге. Во время коммерческой паузы во втором периоде на медиакубе домашней арены "Пенс" было воспроизведено видео в честь Овечкина, его карьеры в НХЛ и противостояния россиянина с канадским нападающим "Питтсбурга" Сидни Кросби, который не принимает участия в игре из-за повреждения. Болельщики "пингвинов" во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру. Сегодняшний матч может стать последним для Овечкина в Питтсбурге.
"Все уважение к "восьмерке", - отметила пресс-служба "Пингвинз" в аккаунте клуба в соцсети X.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 928 заброшенных шайб в 1571 матче. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
