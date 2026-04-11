В Америке устроили овации Овечкину во время матча НХЛ

Встреча "Пингвинз" и "Кэпиталз" проходит в Питтсбурге. Во время коммерческой паузы во втором периоде на медиакубе домашней арены "Пенс" было воспроизведено видео в честь Овечкина, его карьеры в НХЛ и противостояния россиянина с канадским нападающим "Питтсбурга" Сидни Кросби, который не принимает участия в игре из-за повреждения. Болельщики "пингвинов" во время этой церемонии стоя наградили российского хоккеиста аплодисментами и поблагодарили его за карьеру. Сегодняшний матч может стать последним для Овечкина в Питтсбурге.

Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 928 заброшенных шайб в 1571 матче. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).