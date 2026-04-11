17:32 11.04.2026 (обновлено: 17:42 11.04.2026)
Мостовой призвал порадоваться, если Хайкина позовут на чемпионат мира

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Если бывшего российского вратаря Никиту Хайкина включат в заявку сборной Норвегии для участия в чемпионате мира по футболу, для него это уже будет повод для радости, считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в пятницу. Ранее сообщалось, что Хайкин, выступавший за юношеские и молодежную сборные России, отказался от российского футбольного гражданства. В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
"Я думаю, вряд ли, - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли Хайкин стать основным вратарем сборной Норвегии на чемпионате мира. - Не стоит забывать, что и основной голкипер сборной, и второй-третий вратари вызываются и играют на протяжении долгого времени. Как тренер посмотрит им в глаза, если он возьмет и поставит Никиту? В заявку сборной на чемпионат мира три вратаря входят, если его включат, уже будет хорошо. Уже Никита должен радоваться".
Основным вратарем сборной Норвегии является Орьян Нюланн, выступающий за "Севилью". Хайкин играет за норвежский клуб "Будё-Глимт", в марте он установил рекорд Лиги чемпионов, совершив 68 сейвов за один сезон.
ФутболСпортНорвегияРоссияАлександр МостовойСтоле СольбаккенЧемпионат мира по футболу 2026Никита ХайкинСевильяБудё-ГлимтЛига чемпионов 2025-2026
 
