"Байер" прервал победную серию идущей второй в Бундеслиге "Боруссии"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых отличился Роберт Андрих (42-я минута).
"Байер" продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до семи матчей и с 52 очками занимает пятое место в таблице. Выигравшая предыдущие четыре матча "Боруссия" (64 очка) идет второй.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Вольфсбург" - "Айнтрахт" - 1:2;
- "Лейпциг" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 1:0;
- "Хайденхайм" - "Унион" - 3:1.