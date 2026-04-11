18:29 11.04.2026 (обновлено: 18:32 11.04.2026)
"Байер" прервал победную серию идущей второй в Бундеслиге "Боруссии"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых отличился Роберт Андрих (42-я минута).
Бундеслига
11 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Боруссия Д
0 : 1
Байер
42‎’‎ • Роберт Андрих
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Байер" продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до семи матчей и с 52 очками занимает пятое место в таблице. Выигравшая предыдущие четыре матча "Боруссия" (64 очка) идет второй.
Результаты других матчей игрового дня:
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл действующего чемпиона Китая
