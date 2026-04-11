"Парма" стала бронзовым призером первого в истории Basket Cup - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
18:54 11.04.2026 (обновлено: 23:42 11.04.2026)
"Парма" стала бронзовым призером первого в истории Basket Cup

Баскетбольный клуб "Парма" стал бронзовым призером первого в истории Basket Cup

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб "Парма" обыграл петербургский "Зенит" в матче за бронзу международного баскетбольного турнира Basket Cup.
"Финал четырех" первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 95:89 (19:27, 20:30, 25:18, 31:14). Самым результативным игроком матча стал Александр Захаров из "Пармы", на счету которого 22 очка. Дабл-дабл оформил его партнер по команде Брэндан Адамс (14 очков, 12 передач). В составе проигравших больше всех очков в активе Ксавьера Муна (19).
В финале в воскресенье встретятся ЦСКА и казанский УНИКС. В турнире, помимо шести лучших команд прошлого сезона Единой лиги ВТБ, принимали участие сербская "Мега" и боснийская "Игокеа".
